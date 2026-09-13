Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in ekibinde yer alan Aneximenes Pereira, sezon başında sarı-kırmızılı kulüpte görev yapmaya başlamıştı.

Gine-Bissau Futbol Federasyonu, Pereira’nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak karşılaşmalarda milli takım teknik heyetinde görev alması için Kayserispor’a resmi davet gönderdi.

Pereira’nın 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Gine-Bissau Milli Takımı’nın kampında bulunacağı bildirildi.

İki kritik maçta görev yapacak

Gine-Bissau, elemeler kapsamında kamp sürecinde Tanzanya ve Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 25 Eylül’de Tanzanya, 29 Eylül’de ise Nijerya ile mücadele edecek.

Kayserispor Kulübü de Pereira’ya milli takım görevi süresince başarı dileğinde bulundu.