İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan atlı birlikler; Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli’de görev yapıyor.

Özellikle motorlu araçların girmekte zorlandığı sahiller, turistik bölgeler, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda devriye gezen jandarma ekipleri, asayişin sağlanmasına katkı sunuyor.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Atlı birlikler görev yaptıkları bölgelerde yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, görüntüleriyle de dikkat çekiyor. Devriye sırasında özellikle çocuklar olmak üzere vatandaşlar jandarma atlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Atlı jandarmalar, hem ulaşılması güç noktalarda güvenlik denetimi gerçekleştiriyor hem de vatandaşların yoğun bulunduğu turistik alanlarda caydırıcı bir güvenlik unsuru olarak görev yapıyor.