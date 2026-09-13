Yaz boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Sincan Park, bu kez Türk Dünyası Festivali’ne kapılarını açtı. 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde Türk dünyasının ortak kültürel mirası, geleneksel sanatları ve ata sporları vatandaşlarla buluşturuldu.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, Türk tarihinin önemli yazılı kaynakları arasında yer alan Orhun Kitabeleri’nin temsili anıtlarının açılışı oldu. Açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Ercan, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini belirterek Türk dünyasında daha güçlü işbirliği ve bütünleşmeye yönelik adımların önemine dikkat çekti.

Başkan Ercan demir dövdü

Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan, geleneksel demir dövme etkinliğine katılarak demir dövdü. Otağ çadırında düzenlenen Dede Korkut Hikayeleri anlatısını da dinleyen Ercan, Kafkas Halk Dansları ekibinin gösterisini izledi.

Etkinlikler boyunca vatandaşlar, Türk kültürünün geleneksel unsurlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Okçuluk ve çömlek yapımına yoğun ilgi

Festivalde ata sporlarından okçuluk da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Vatandaşlar kurulan alanda ok atarak geleneksel sporu deneyimledi.

Geleneksel el sanatlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen çömlek yapım etkinliği de özellikle çocuklar ve ailelerden ilgi gördü. Festival alanında ayrıca çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi.

Festival Esat Kabaklı konseriyle sona erdi

İki gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği festivalin finalinde Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Esat Kabaklı sahne aldı.

Kabaklı, seslendirdiği eserlerle festival alanını dolduran vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı.