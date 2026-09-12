Ankara’nın Mamak ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan bir vatandaş ise caddede sık sık kazaların yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Beton mikseri otomobili kaldırıma sürükledi

Kaza, Mamak ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğukent Caddesi ile 1090. Sokak’ın kesişiminde seyir halinde olan 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle beton mikserinin önünde bir süre sürüklenen otomobil, daha sonra kaldırıma çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Haftada 4-5 defa kaza oluyor”

Kazaya tanık olan çevredeki işletme sahibi İlker Duman (38), bölgede yaklaşık 12 yıldır yaşadığını söyledi. Kaza sırasında iş yerinin önünde bulunduğunu anlatan Duman, beton mikserinin Doğukent Caddesi’nde ilerlediği sırada otomobilin 1090. Sokak’tan geldiğini belirtti.

Çarpışmanın ardından beton mikserinin otomobili bir süre önünde sürüklediğini aktaran Duman, bölgede sık sık trafik kazası meydana geldiğini ifade etti.

Duman, “Bu caddede haftada 4-5 defa kaza oluyor. Biz burada canlı şahidiz. Buranın en büyük problemlerinden biri ne yazık ki ışık ya da kasis olmaması.” dedi.