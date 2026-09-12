Ilıcalar Mahallesi'nde yaşayan Y.Ö'nün (64), dün akşam saatlerinde kaybolduğu Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Asayiş Komando, JASAT, Kriminal ve trafik ekipleri ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler ve 3 termal dron ile 2 iz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışması başlattı.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığı çalışmalarda, 84'ü jandarma personeli olmak üzere 177 personel görev aldı.

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Y.Ö, aynı mahallenin sınırları içerisinde bulundu.

Tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö, daha sonra ailesine teslim edildi.