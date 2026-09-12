Mourinho, takımındaki tüm oyuncularla iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğini belirterek Arda Güler'in kendisi için farklı bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Arda'nın kalbimde özel bir yeri var”

Portekizli teknik adam, Arda Güler'e yönelik duygularını, “Tüm oyuncularımı seviyorum ve onlarla iyi ilişkiler sürdürmeye gayret ediyorum ancak Arda Güler'in kalbimde özel bir yeri var” sözleriyle dile getirdi.

İnsanların zaman içerisinde birbirlerine karşı duygusal bağlar geliştirebildiğini ifade eden Mourinho, Arda'nın genç yaşına rağmen işine büyük bir bağlılık gösterdiğini vurguladı.

“Öğretileni dinliyor, harika bir karakter”

Arda Güler'in kendisine verilen tavsiyeleri dikkate aldığını belirten Mourinho, genç yıldızın yalnızca futbolculuğuyla değil, kişiliğiyle de öne çıktığını söyledi.

Mourinho, Arda için “Bir şeyler öğretildiğinde dinliyor; hem saha içinde hem de saha dışında harika bir karaktere sahip” ifadelerini kullandı.

Oyundan alma nedenini açıkladı

Mourinho, maç sırasında Arda Güler'i zaman zaman oyundan almasının performansıyla ilgili olmadığını da belirtti. Portekizli çalıştırıcı, genç futbolcunun fiziksel kapasitesini korumak ve sezon boyunca ondan yararlanabilmek amacıyla böyle bir karar verdiğini söyledi.

Mourinho, “Maç sırasında onu oyundan almamın tek nedeni yeteneğini koruyup idare etmek çünkü ona her gün ihtiyacım var” dedi.

“En önemli oyuncularımdan biri”

Arda Güler'in takım içerisindeki önemine de değinen Mourinho, genç futbolcunun projesinin önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

Mourinho ayrıca Arda'nın 2032 yılına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul ettiğini belirterek, “Arda, benim en önemli oyuncularımdan biri. Ayrıca 2032'ye kadar sözleşme uzatmayı kabul etti ve onun projemin bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.