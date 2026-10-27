Basın İlan Kurumu (BİK), basın kuruluşlarına yönelik Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim kapsamında resmî ilan ve reklam süreçlerine ilişkin mevzuat değişiklikleri, internet haber sitelerinin teknik yükümlülükleri ve ölçümleme standartları değerlendirildi.

Eğitimin açılışında konuşan BİK Diyarbakır Bölge Müdürü Murat Yürekli, dijitalleşmeyle birlikte yayıncılık sektörünün değişim geçirdiğini belirtti. Yürekli, Kurumun resmî ilan ve reklam sisteminin sağlıklı işleyişini sürdürmenin yanı sıra sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi de hedeflediğini ifade etti.

İnternet haber sitelerini ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ele alındı

BİK Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'na ilişkin Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında bilgi paylaşıldı.

Programda ayrıca, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ'deki değişiklikler ile Resmî İlanların İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanmasına Dair Tebliğ hükümleri ele alındı.

Resmî ilan süreleri ve BİK Analitik Versiyon 2 gündemde

Eğitimde, resmî ilanların yasal süreler içerisinde yayımlanması ve internet haber sitelerinin ölçümleme standartlarına uygunluğu konuları da değerlendirildi.

BİK Analitik Versiyon 2'ye geçiş sürecinin ayrıntılarının paylaşıldığı programda, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve mevzuat hükümlerinin ortak bir anlayışla uygulanmasının önemi vurgulandı.

Diyarbakır Bölge Müdürü Murat Yürekli, bölgesel eğitimlerin yalnızca bilgilendirme amacı taşımadığını belirterek, bu buluşmaların Kurum ile basın kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Mevzuat eğitimleri İstanbul'da devam edecek

Basın İlan Kurumunun bölgesel mevzuat eğitimleri, 4-5 Kasım tarihlerinde İstanbul Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenecek toplantılarla devam edecek.