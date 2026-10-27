Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak Mehmet Murat Yazar görevlendirildi. Muğla Valiliği, Milas Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'te toplanacağını açıkladı.

Milas Belediyesi soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesinde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evraklar üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu bildirildi. Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakıyla alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin, kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi.

Şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği de ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 35 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18'i tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Milas Belediye Meclisi 3 Kasım'da toplanacak

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Fevzi Topuz'un yerine geçici olarak Milas Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar görevlendirildi.

Muğla Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Topuz'un 23 Ekim 2026 tarihli tutuklama kararı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi ve Anayasa'nın 127'nci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin ilgili hükümleri doğrultusunda Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak başkan vekili görevlendirildiği ifade edildi.

Milas Belediye Meclisinin, yeni başkan vekilini seçmek üzere 3 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'te Milas Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplanması kararlaştırıldı.