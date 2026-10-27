Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. Şeker Mahallesi 6127. Sokak’ta bulunan bir kaporta dükkanında çıkan olayda 3 kişi yaralandı.

Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, kaporta dükkanının işletme sahibi Batuhan D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Batuhan D. ile aynı dükkanda çalışan İlyas K. ve karşı dükkanda bulunan Durmuş Ü. yaralandı.

1 Yaralının Durumu Ağır

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra 3 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Batuhan D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan Şüpheli Aranıyor

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Silahlı kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.