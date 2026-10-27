Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmek istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. Aziz Yıldırım ile Kartal arasında geçtiği öne sürülen görüşmenin ardından gözler yarın yapılması beklenen değerlendirmeye çevrildi.

Aziz Yıldırım ile görüşeceği öne sürüldü

İddiaya göre Aziz Yıldırım, istifa etmek isteyen İsmail Kartal'a, "Şimdi istifa edemezsin, konuyu yarın değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Taraflar arasında yarın yapılacağı öne sürülen görüşmede, Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceğinin ele alınacağı belirtildi.

Gözler yarınki kararda

Fenerbahçe'de teknik heyetin geleceğine ilişkin kararın yapılacak görüşmenin ardından netleşebileceği öne sürülüyor. Ancak söz konusu görüşme ve istifa iddiası hakkında kulüpten ya da taraflardan doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Gusholder