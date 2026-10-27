Beyaz Show'a Tepkiler Çığ Gibi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

İstanbul'da Vatan Emniyet'e götürüldüğü belirtilen Ercüment İşleyen'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İşleyen, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Vatan'a emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.