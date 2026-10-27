Sözcü'nün internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığı bildirildi.
İşleyen, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Vatan'a emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullandı.
Gözaltı gerekçesi henüz açıklanmadı
İstanbul'da Vatan Emniyet'e götürüldüğü belirtilen Ercüment İşleyen'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Gelişmeye ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu