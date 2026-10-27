Sözcü'nün internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen'in gözaltına alındığı bildirildi.

İşleyen, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "Vatan'a emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

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Gözaltı gerekçesi henüz açıklanmadı

İstanbul'da Vatan Emniyet'e götürüldüğü belirtilen Ercüment İşleyen'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Gelişmeye ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Muhabir: Ayça Cicidurucu