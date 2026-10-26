A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya şampiyonası için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Filenin Sultanları, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti.

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda toplam 32 takım mücadele edecek. Takımların dörderli sekiz gruba ayrılacağı turnuvada, grup aşamasında ilk iki sırayı alan ekipler son 16 turuna adını yazdıracak.

Filenin Sultanları C Grubu'nda mücadele edecek

Türkiye, grup aşamasında Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır karşısında üst tura çıkmak için mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların son 16 turuna yükseleceği şampiyonada eleme aşaması; son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final karşılaşmalarından oluşacak.

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

ABD ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, iki ülkedeki beş şehirde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando'da; Kanada'da ise Montreal ve Quebec City'de oynanacak.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası grupları

Turnuvada kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da çeyrek finalde elendi İçeriği Görüntüle

C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır

D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan

E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba

F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan

G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre