Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, müzakerelerin yeniden başlamasının askeri faaliyetlerin sınırlandırılacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşın sona erdirilmesi için toprak meselesinin yalnızca liderler düzeyinde ele alınması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

Toprak meselesi başta olmak üzere çeşitli konuların çözüm sürecinde görüşülebileceğini belirten Peskov, yakın zamanda kapsamlı bir görüşmenin gerçekleşeceğini dile getirdi.

Peskov, görüşmelerin çok sayıda ayrıntıyı içeren ciddi bir süreç olacağını vurgulayarak, “Bu detayları kamuoyuna açık şekilde tartışmak istemiyoruz. Çünkü bunun gelecekteki olası barış sürecine zarar vereceğini düşünüyoruz” dedi.