Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’ndaki JETEX özel terminalinden çıkışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tyson, Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü boksörün, özel bir televizyon kanalında yayımlanan dizide rol alacağı öğrenildi.

Gazetecilerin Türkiye futbol ligini takip edip etmediğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Tyson, yalnızca Brezilya ve Arjantin liglerini takip ettiğini belirtti.

Açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür eden Mike Tyson, daha sonra havalimanından ayrıldı.