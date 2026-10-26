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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 996 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

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