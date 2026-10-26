Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 996 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA