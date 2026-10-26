Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, geçmişin gündelik yaşamına ışık tutan sıra dışı bir buluntuya ulaşıldı. Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4 bin yıllık kerpiç üzerinde köpek pati izleri tespit edildi. Binlerce yıl önce bir köpeğin henüz kurumamış kerpiç üzerinde bıraktığı izler, Tunç Çağı’ndaki yaşamdan küçük ama anlamlı bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen kazılarda bulunan pati izlerinin, yalnızca tarihi yapıların değil, o dönemde yaşayan canlıların da izlerini günümüze taşıdığı belirtildi.

4 Bin Yıl Önceki Bir An Kerpiçte Korundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tavşanlı Höyük’te yaklaşık 4 bin yıllık pati izlerine ulaşıldığını duyurdu.

Ersoy’un açıklamasına göre pati izlerinin bulunduğu kerpiç, Tunç Çağı’nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozları arasında ortaya çıkarıldı. Bir zamanlar evin duvarında kullanılan kerpiçteki izlerin, malzeme kurumadan önce bırakıldığı değerlendiriliyor.

Bu buluntu, binlerce yıl önce günlük yaşamın içinde yer alan bir köpeğin hareketinden kalan izlerin, aradan geçen binlerce yıla rağmen korunabildiğini gösteriyor.

Tavşanlı Höyük’te Kazılar 2021’den Bu Yana Sürüyor

Batı Anadolu’nun önemli Tunç Çağı yerleşimleri arasında gösterilen Tavşanlı Höyük’teki kazılar, 2021 yılından bu yana Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalarda bölgenin mimari yapısı ve arkeolojik kalıntıları incelenirken, pati izleri gibi gündelik yaşama ilişkin beklenmedik buluntular da gün yüzüne çıkarılıyor.

Bakan Ersoy’dan Kazı Ekibine Teşekkür

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük’te yalnızca yapıların ve tarihi eserlerin değil, geçmişteki yaşamın küçük ayrıntılarının da ortaya çıkarıldığını vurguladı.

Ersoy, 2021’den bu yana çalışmaları sürdüren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan’a ve kazı ekibine teşekkür etti.

Yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri, arkeolojik kazıların geçmiş uygarlıkların büyük yapılarını ortaya çıkarmanın yanı sıra sıradan yaşamdan kalan izleri de koruyabildiğini bir kez daha gösterdi.