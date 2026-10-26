Şanlıurfa’da şiddetli baş ağrısı ve başında oluşan şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadının beyninde büyük bir kitle tespit edildi. Multipl miyelom hastası olduğu öğrenilen kadının beynindeki yaklaşık 10x8 santimetre büyüklüğündeki kitle, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde, kitlenin beynin sol ön bölgesinde bulunduğu ve beyin zarına zarar verdiği belirlendi. Hastanın durumu değerlendirildikten sonra ameliyat kararı alındı.

Beynindeki 10x8 Santimetrelik Kitle Ameliyatla Çıkarıldı

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özaslan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık 10x8 santimetre büyüklüğündeki kitle başarıyla çıkarıldı.

Tümörün zarar verdiği beyin zarı yapay zar kullanılarak onarılırken, kitlenin aşındırdığı kemik dokular da çıkarılarak patolojik incelemeye gönderildi.

Kafatasındaki Hasarlı Bölge Özel Materyalle Onarıldı

Operasyon sırasında tümörün neden olduğu kemik kaybı da giderildi. Hastanın kafatasında oluşan boşluk, meş adı verilen özel bir cerrahi materyal kullanılarak kapatıldı.

Böylece hem kitle çıkarıldı hem de tümör nedeniyle zarar gören beyin zarı ve kafatası bölgesine yönelik onarım işlemleri gerçekleştirildi.

Hastanın Tedavisi Devam Ediyor

Ameliyatın ardından yoğun bakımda gözlem altına alınan hasta, genel durumunun iyi seyretmesi üzerine servise alındı. Hastanın tedavi ve takip sürecinin devam ettiği, klinik durumunun uygun olması hâlinde yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

Hastada ayrıca halk arasında kemik iliği kanseri olarak bilinen multipl miyelom hastalığının bulunduğu belirtildi.