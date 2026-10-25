Papa 14. Leo, Yemen’de özellikle Taiz kentinde yaşanan insani krizden endişe duyduğunu belirterek çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu. Ürdün’ün Kerek kentindeki kiliseye yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için de dua eden Papa’nın immünoterapi göreceğine ilişkin haberler ise Vatikan tarafından yalanlandı.

Papa 14. Leo’dan Yemen’deki İnsani Kriz İçin Barış Çağrısı

Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa 14. Leo, duasının ardından yaptığı konuşmada Yemen’deki insani duruma dikkat çekti.

Özellikle Taiz kentinde halkın gıda, su ve tıbbi bakım eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Papa, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Papa 14. Leo, çatışmaların sona ermesi ve Yemen halkı başta olmak üzere bölgedeki tüm halkların barış içinde yaşayabilmesi için çağrıda bulundu.

Papa’dan Ürdün’deki Kilise Saldırısı İçin Dua

Papa 14. Leo, konuşmasında Ürdün’ün Kerek kentinde 23 Ekim’de bir Ortodoks kilisesine düzenlenen terör saldırısına da değindi.

Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua ettiğini belirten Papa, Ürdün halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Papa, farklı dinler arasında barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı saygı anlayışıyla öne çıkan Ürdün halkının yanında olduğunu vurguladı.

Vatikan’dan Papa’nın İmmünoterapi Göreceği İddialarına Yalanlama

Öte yandan Papa 14. Leo’nun sağlık durumuna ilişkin çıkan haberler de gündeme geldi. 13 Ekim’de akciğer ameliyatı geçiren Papa’ya, ameliyat sonrasında akciğer kanseri tanısı konulduğu bildirilmişti.

21 Ekim’de yapılan açıklamada ise Papa’nın ek tedaviye ihtiyaç duymayacağı belirtilmişti. Papa’nın immünoterapi göreceğine ilişkin haberler üzerine Vatikan kaynakları, söz konusu iddiaların doğru olmadığını bildirdi.