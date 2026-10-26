Ankara’da ASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenleme yapıldı. Çalışmalar kapsamında 1866. Cadde’nin araç trafiğine kapatılması üzerine 355, 374 ve 389 numaralı EGO otobüs hatlarının güzergâhı değiştirildi.

Otobüsler Alternatif Güzergâhı Kullanacak

Yapılan düzenlemeye göre otobüsler, gidiş ve dönüş yönlerinde 92. Sokak, 1876. Sokak, 1869. Sokak, 1878. Sokak, Mavigöl Caddesi, 1890. Sokak ve Şehit Hanifi Mutlu Caddesi üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek.

6 Durakta Geçici Olarak Hizmet Verilemeyecek

Güzergâh değişikliği nedeniyle 31196, 31377, 31193, 31350, 31192 ve 31621 numaralı duraklar geçici olarak hizmet dışı kalacak. Yolcuların ulaşım planlarını yaparken alternatif güzergâhı ve durak düzenlemesini dikkate almaları istendi.

Çalışmalar Bitince Eski Dönülecek

ASKİ’nin altyapı çalışmalarının tamamlanması ve 1866. Cadde’nin yeniden trafiğe açılmasıyla birlikte otobüs hatları normal güzergâhlarına dönecek. Düzenlemenin sona ereceği tarihe ilişkin ise duyuruda bilgi verilmedi.