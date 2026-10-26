Fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirterek, soruşturma kapsamındaki mal varlığı tedbirlerinin yeni deliller doğrultusunda genişletilebileceğini bildirdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini ifade etti. Sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmaların titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Gönüllü iadeler sorumluluğu ortadan kaldırmıyor

Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, gönüllü iadenin tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan iadelerin soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel oluşturmayacağını belirtti. İade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının öncelikleri olduğunu ifade eden Gürlek, iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve hak sahiplerine ulaştırılma biçiminin titizlikle inceleneceğini bildirdi.

İlgili kişi ve işlemler hakkındaki iddiaların da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirileceğini kaydeden Gürlek, gönüllü iadelerin soruşturma sürecinde tek başına hukuki sorumluluktan kurtulma anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Mal varlığı tedbirleri uygulanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcıların haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Gürlek, elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda hukuki şartların oluşması hâlinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirlerinin de uygulanabileceğini ifade etti. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

“Adaletin eksiksiz tecellisi için çalışacağız”

İyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Gürlek, hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.