Ertan Aydın kimdir?

Ertan Aydın, 6 Haziran 1971'de Ardahan'da dünyaya geldi. Akademisyen, sosyolog ve siyaset bilimci kimliğiyle tanınan Aydın, siyasi kariyerinde eski Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı ve AK Parti'den Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.

İlkokul eğitimini Almanya'da tamamlayan Aydın, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da sürdürdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Aydın, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Harvard Üniversitesi ve Dartmouth Üniversitesi'nde araştırmacı olarak bulunan Aydın, 2004-2011 yılları arasında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2011 yılında doçentlik unvanını aldı.

Ertan Aydın hangi görevlerde bulundu?

Ertan Aydın, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirildi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde de danışmanlık görevini sürdürdü.

2015 yılında yapılan haziran ve kasım genel seçimlerinde AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Aydın, TBMM'nin 25. ve 26. dönemlerinde görev yaptı.

Aydın, siyasi çalışmalarının yanı sıra kamuoyu araştırmaları alanında da faaliyet gösterdi. Pollmark Araştırma şirketinin kurucuları arasında yer aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti'nin kampanya çalışmalarında rol alan Aydın, "Türkiye Yüzyılı" sloganıyla yürütülen kampanyayla da anıldı.

Ertan Aydın neden gündemde?

Ertan Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi.

22 Ekim 2026'da gözaltına alınan Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talep edilen Aydın hakkında sulh ceza hakimliği, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Ancak savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine mahkeme, 25 Ekim'de Aydın hakkında yakalama kararı çıkardı. Gelişme, Anadolu Ajansı ve diğer haber kuruluşları tarafından duyuruldu.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın adı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü incelemeler ve suç duyurularıyla bağlantılı olarak da gündeme geldi.

Önemli not: Soruşturma kapsamında alınan kararlar, tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Aydın hakkındaki iddialar ve adli süreç, yargı makamlarının değerlendirmesi çerçevesinde ele alınmalı.