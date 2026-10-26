Brezilya'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro karşı karşıya geldi. İlk turda rakibinin gerisinde kalan Lula, ikinci turda oyların yüzde 51,78'ini alarak seçimi kazandı. Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,22 oy aldı.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesinin açıkladığı sonuçlarla birlikte Lula, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinde devlet başkanlığı görevini sürdürme hakkı kazandı.

LULA DÖRDÜNCÜ KEZ DEVLET BAŞKANI OLACAK

2003-2010 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, 2023'te yeniden göreve gelmişti. 2026 seçimlerini de kazanmasıyla birlikte, üst üste olmayan dördüncü başkanlık dönemine hazırlanıyor.

Seçim sürecinde ülkede siyasi kutuplaşma öne çıkarken, ikinci tur öncesinde yapılan anketlerde iki aday arasındaki yarışın oldukça çekişmeli geçeceği değerlendirilmişti.