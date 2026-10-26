Hatay'ın Defne ilçesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, geç saatlerde Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen konteynerde soğutma çalışması yapılırken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.