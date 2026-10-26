Çipli kimlik kartlarının süresi doluyor

Türkiye genelinde eski nüfus cüzdanlarının yerini alan çipli kimlik kartlarında ilk yenileme dönemi yaklaşıyor. 2017 yılında dağıtımına başlanan kartların geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor.

Bu nedenle 2017 yılında kimlik kartı alan vatandaşların kartlarının geçerlilik süresi, üzerindeki tarihe bağlı olarak 2027'den itibaren dolmaya başlayacak.

Kimlik kartı süresi dolunca ne yapılmalı?

Kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi halinde vatandaşların yeni kart için başvuruda bulunması gerekiyor. Kartlar kendiliğinden yenilenmiyor.

Başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak yapılabiliyor. Vatandaşlar, başvuru şartları doğrultusunda nüfus müdürlüklerine müracaat edebiliyor.

Kimlik yenileme ücreti ne kadar?

2026 yılı için kimlik kartı değiştirme bedeli 220 TL, kayıp nedeniyle yeniden düzenlenen kimlik kartının bedeli ise 440 TL olarak belirtiliyor. Başvuru yapmadan önce güncel ücretin resmi kanallardan kontrol edilmesi gerekiyor.

Herkes kimliğini yenilemek zorunda mı?

Kimlik kartının geçerlilik süresi, kartın üzerinde belirtilen tarihe göre değerlendiriliyor. Bu nedenle vatandaşların öncelikle kendi kartlarındaki son geçerlilik tarihini kontrol etmesi gerekiyor.

2017 yılında kart alan herkesin aynı gün başvuru yapması gerekmiyor. Yenileme ihtiyacı, kartın üzerinde yer alan geçerlilik tarihine göre ortaya çıkıyor.

Kimlik kartınızın arkasındaki son geçerlilik tarihini kontrol ederek yenileme zamanınızı öğrenebilirsiniz.