Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki önemli gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Saat 15.00'te başlaması planlanan toplantıda ekonomi, güvenlik ve dış politika başlıklarının öne çıkacağı tahmin ediliyor.

FON SORUŞTURMASI VE YATIRIMCILARIN DURUMU MASADA

Kabine toplantısının öncelikli gündem maddelerinden birini sermaye piyasalarındaki soruşturmalar oluşturacak. Soruşturmalarda gelinen aşamanın yanı sıra tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yönelik ödeme sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören düzenlemenin uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar da gündeme gelebilir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'nin güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmelerin yer alması bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve güvenlik birimlerinden gelen saha raporlarının toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.

DIŞ POLİTİKADA HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

Toplantıda Gazze'deki gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel ve uluslararası başlıkların da değerlendirilmesi bekleniyor. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri de gündeme gelebilecek konular arasında bulunuyor.

Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne yönelik hazırlıkların da gözden geçirilmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda alınacak kararlar ve gündeme ilişkin değerlendirmeler, yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.