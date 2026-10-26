Oyuncu Ozan Güven, cenazelerde vefat edenlerin ardından kullanılan ifadelerle ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. “Allah rahmet eylesin” demenin neden bu kadar zor olduğunu soran Güven, galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine bu ifadenin kullanılabileceğini belirtti. Güven, “Işıklar içinde uyu” sözüne takıldığını ve kendisinin “Allah rahmet eylesin” demeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Peki, “Işıklar içinde uyu” sözü neden kullanılıyor?

“Işıklar içinde uyu” ifadesi, vefat eden kişinin huzur bulması, karanlıktan uzak olması ve geride kalanların ona iyi dileklerini iletmesi anlamında kullanılan bir veda sözüdür. Buradaki ışık, çoğunlukla aydınlık, huzur ve iyilik gibi sembolik anlamlar taşır. İfade, belirli bir dinî kalıptan ziyade farklı inanç ve dünya görüşlerine sahip kişiler tarafından da kullanılabilir.

“Allah rahmet eylesin” sözü ise İslam inancında vefat eden kişi için Allah'tan rahmet dilemek anlamına gelir. İki ifade de kayıp karşısında duyulan üzüntüyü ve vefat edene yönelik iyi dilekleri yansıtsa da dayandıkları anlam dünyası farklıdır.

Güven’in açıklaması, cenazelerde kullanılan ifadelerin anlamı ve insanların vefat eden yakınlarını hangi sözlerle anmayı tercih ettiği konusunu yeniden gündeme taşıdı.