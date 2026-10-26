Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunun Alpu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İsmail Y. (50) yönetimindeki 26 AH 164 plakalı marul yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Kazayı Yaralanmadan Atlattı
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Trafik Normale Döndü
Kamyonetin devrilmesi nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı. Devrilen aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA