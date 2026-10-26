“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” İngiltere’ye Uzandı

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Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Kamyonetin devrilmesi nedeniyle kara yolunda trafik bir süre aksadı. Devrilen aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Eskişehir'de polis ekipleri muhtarları ziyaret etti

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