Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

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Vaka senaryoları üzerinden yapılan uygulamalarla katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitimde, acil sağlık hizmetlerinde güncel yaklaşımlar, müdahale teknikleri, olay yeri yönetimi ve ekip koordinasyonu konuları ele alındı.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sağlık personeline yönelik Temel Modül Eğitimi düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, Eskişehir İl Ambulans Servisinde görev yapan personelin yanı sıra kentteki ve bölge illerindeki sağlık kurumlarında çalışan hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler katıldı.

Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

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