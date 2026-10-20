Enerji Bakanı ile gazeteciler Osman Gazi’yi Filyos’tan Karadeniz’e uğurlandı

Eskişehir'deki cinayetle ilgili 1 zanlı tutuklandı

“Fon vurgunu 110 milyar, mağdur sayısı 2 milyon”

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Ziyaretlerde, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Öğrencilerin kütüphane uygulaması Türkiye ikincisi oldu

Ekipler, programın ardından mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, muhtarların gününü kutladı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Muhtarlar Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.