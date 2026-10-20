Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtarlarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Muhtarlar Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına katıldı.

Ekipler, programın ardından mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek, muhtarların gününü kutladı.

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Ziyaretlerde, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA