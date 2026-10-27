Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür’ü ziyaret ederek yeni görevi için başarı dileklerini iletti.

Gürcan, daha sonra beraberindeki heyetle Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Oğuz ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile görüştü.

Ziyaretlerde kentin tarımsal üretimi, ticari faaliyetleri ve ekonomik potansiyeli ele alındı. Gürcan, Eskişehir’in sanayi, ticaret ve tarım alanlarında gelişmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini belirtti.