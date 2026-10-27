İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'ni kapsayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Dosyada, belediyenin 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirdiği 42 ihale işleminin incelendiği belirtildi. İhale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiaları soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinde de usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bazı işletmelerden hukuka aykırı biçimde para talep edildiği ve ödeme yapmayan işletmelerin ruhsat işlemlerinin geciktirildiği iddiaları da dosyaya girdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefon görüşme kayıtları ile mali hareketlerinin incelendiği aktarıldı. İhaleye fesat karıştırma ve irtikap iddialarına ilişkin adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar yargı süreci sonunda netlik kazanacak.