Sağlık hizmetlerinde tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda da verilmesini sağlayan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyebilecek ve elektronik ortamda onay verebilecek.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmeyi amaçlayan Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahaleler öncesinde yürütülen rıza sürecine elektronik seçenek eklendi. Daha önce kağıt üzerinde ve ıslak imzayla gerçekleştirilen işlemler, belirlenen şartlar çerçevesinde dijital ortamda da yapılabilecek.

Büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ile anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere bilgilendirilmiş rıza alınması gereken tıbbi müdahalelerde, hastaların işlem öncesinde bilgilendirilmesi ve kendi iradeleriyle karar vermesi esas alınacak.

RIZA İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Düzenleme kapsamında vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan bilgilendirilmiş rıza formlarını e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek. Hastaların elektronik ortamda rıza beyanında bulunabilmesi için hem kendi kimlikleri hem de bilgilendirme sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

Böylece sağlık kuruluşlarında yürütülen rıza işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi mümkün olacak.

KISA MESAJLA DOĞRULAMA SEÇENEĞİ

Elektronik rıza sürecinde, vatandaşların doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifrelerden de yararlanılabilecek. Dijital sistemleri kullanmakta zorlanan veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan kişiler, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık kuruluşundaki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle rıza beyanı kayıt altına alınacak. Bu aşamada da hasta ve işlemi yürüten sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması yapılacak.

ELEKTRONİK RIZA KAYITLARI E-NABIZ'DA GÖRÜLEBİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak. Vatandaşlar, bu kayıtlara e-Nabız hesapları üzerinden erişebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte dijital ortamda yürütülen işlemlerde de hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi şartı korunacak. Rızanın hastanın özgür iradesiyle verilmesi ilkesi de uygulamanın temel unsurları arasında yer alacak.