Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, puanını 22'ye yükselterek liderliğini korudu. Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray, Osimhen'in golleriyle öne geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadeleye baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aradı.

Galatasaray, 13. dakikada Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. 15. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutunu kaleci Ederson kurtardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Osimhen ise bu pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Barış Alper Yılmaz'ın 17. dakikadaki şutunda da Ederson gole izin vermedi. Galatasaray'ın baskısı 29. dakikada sonuç verdi. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 38. dakikada Osimhen ile bir fırsat daha yakaladı ancak Ederson gole engel oldu. Nijeryalı yıldız, 44. dakikada kafa vuruşuyla bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Batrakov'un şutunu da Ederson kurtardı. Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Fenerbahçe ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı

Galatasaray'ın ilk yarıdaki üstünlüğü istatistiklere de yansıdı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikada 11 şut çekerek 0,99 gol beklentisi (xG) üretti ve iki gol buldu.

Fenerbahçe ise ilk yarıyı şut çekemeden ve 0,00 gol beklentisiyle tamamladı.

Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Romelu Lukaku ile gol aradı. Belçikalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Galatasaray, 55. dakikada farkı üçe çıkarma fırsatı yakaladı. Ismail Jakobs'un kafa vuruşunda top direkten dönerken aynı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutu auta gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 56. dakikada iki oyuncu değişikliğine gitti. Mason Greenwood'un yerine Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan'ın yerine ise Oppong oyuna dahil oldu.

İrfan Can Kahveci rövaşatayla ağları havalandırdı

Fenerbahçe, aradığı golü 63. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci, rövaşata vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Bu golün ardından beraberlik için baskısını artıran sarı-lacivertliler, kalan dakikalarda eşitlik golünü aradı. Ancak Galatasaray savunması, rakibinin ikinci golü bulmasına izin vermedi.

Galatasaray farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi

Fenerbahçe'nin farkı bire indirmesinin ardından Galatasaray da hücumda etkili olmaya devam etti.

dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı vole vuruşu az farkla auta gitti. 75. dakikada oyuna giren Rafael Leao'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Ederson başarılı oldu. dakikada Victor Osimhen bir kez daha gol fırsatı yakaladı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden üç puanla ayrıldı.

Galatasaray liderliğini korudu

Derbi galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Galatasaray, Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe ise derbiden puansız ayrılarak 16 puanda kaldı ve haftayı beşinci sırada tamamladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıradaki rakipleri

Galatasaray, Süper Lig'in gelecek haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.