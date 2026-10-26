Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Tekvando Turnuvası düzenlendi. Altındağ Belediyesi tarafından Beşikkaya Tekvando Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, kız ve erkek sporcular farklı kilo kategorilerinde mücadele etti.

Altındağ’daki tekvando turnuvasında dereceye giren sporcular

Turnuvanın 37 kilo erkekler kategorisinde Yusuf Talha Çoban birinci, Atakan Danışkan ikinci, Mustafa Çınar üçüncü oldu. Ömer Bakar ise kategoriyi dördüncü sırada tamamladı.

30 kilo kategorisinde Kaan Danışkan birinciliği elde ederken Murat Ambar ikinci, Muhammed Ambar üçüncü oldu.

37 kilo kızlar kategorisinde İkra Eser birinci, Emine Naz Demirel ikinci, Esila Gül Göysen üçüncü sırada yer aldı. Zeynep Toprak ise dördüncü oldu.

50 kilo kızlar kategorisinde Yaren Pektezel birinciliği kazanırken Defne Önal ikinci, Aslı Akdoğan üçüncü, Edanur Karaca dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyon sporcu Yusuf Talha Çoban’dan Cumhuriyet mesajı

37 kilo erkekler kategorisinde birinci olan Yusuf Talha Çoban, final müsabakasını kazanmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Başarıda inanç ve çalışmanın önemine değinen Çoban, antrenörlerine teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvaya katılmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Çoban, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutladı.

Veysel Tiryaki’den sporculara tebrik

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de turnuvaya katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Tiryaki, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakada gençlerin dostluk içinde yarıştığını belirterek sporculara başarılarının devamını diledi.

Tiryaki, açıklamasında tüm gençlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.