Altındağ Belediyesi, Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünde gençleri şiir etkinliğinde bir araya getirdi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen “Ankara Şiirleri” programında, baAltındağşkentin tarihi, kültürel mirası ve Millî Mücadele yıllarındaki önemi şiirlerle anlatıldı.

Altındağlı gençlerin sahne aldığı etkinlikte, Ankara’ya duyulan sevgi ve bağlılık dizelere yansıdı. Program kapsamında “Ankara Kalesi”, “Ankara Marşı” ve “Başkent Ankara” gibi eserler seslendirilirken, katılımcılar anlamlı anlara tanıklık etti.

Millî Mücadele’nin İzleri Şiirlerle Anlatıldı

Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesinin tarihsel önemine dikkat çekilen etkinlikte, bağımsızlık mücadelesinin izlerini taşıyan şiirlere de yer verildi. Gençlerin seslendirdiği eserler aracılığıyla başkentin geçmişi ve Cumhuriyet tarihindeki yeri bir kez daha hatırlatıldı.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen programın, gençlerin sanatla buluşmasına ve Ankara’nın tarihi değerlerini daha yakından tanımasına katkı sağlaması amaçlandı.

Başkan Tiryaki: “Tarihimizi Genç Nesillere Aktarmayı Önemsiyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Ankara’nın yalnızca ülkenin yönetim merkezi olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin ve Cumhuriyet’in önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılan gençleri tebrik eden Tiryaki, Ankara’nın tarihinin ve kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gençlerin şiir aracılığıyla başkente duydukları sevgiyi ifade etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak gençlerin sanat, kültür ve tarihle iç içe yetişmelerine önem verdiklerini kaydetti.

Başkan Tiryaki, Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümünü kutlayarak Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.