Ankara’da 15 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak yağış için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, gece yarısından itibaren başlaması ve saat 18.00’e kadar sürmesi beklenen yağışların, kent genelinde olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gök gürültülü sağanak nedeniyle tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu duyurarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ani Sel ve Su Baskını Riski Var!

Meteorolojik değerlendirmeye göre, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Özellikle kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbirli davranması önem taşıyor.

ABB Tüm Birimleriyle Teyakkuzda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, olası olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle hazırlıklı olduğunu açıkladı. Belediye, yağış süresince yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi.

Yağış uyarısının geçerli olduğu zaman aralığı ise 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 00.00 ile 18.00 olarak açıklandı.