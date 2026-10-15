ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’da düzenlenen seçim mitinginde yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik askeri operasyonlara ve saldırı planlarının basına sızdırılmasına ilişkin konuştu. B-2 bombardıman uçaklarının İran’a yönelik saldırı için gönderildiğini belirten Trump, operasyonun ayrıntılarının medyaya yansıması üzerine saldırıyı ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Sızıntıyı Yapanlar Ömür Boyu Hapiste Kalmalı”

Saldırı planının bazı medya kuruluşlarında yayımlanmasının İran tarafının da operasyondan haberdar olmasına yol açtığını öne süren Trump, gizli bilgileri sızdıranlara ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk” ifadelerini kullandı.

B-2 Operasyonunun Zamanlaması Basına Sızdı

Operasyonun planlanan zamanlamasına ilişkin ayrıntıları da paylaşan Trump, bombardıman uçaklarının Missouri’den saat 12.07’de havalanmasının öngörüldüğünü söyledi. Uçakların varış saatinin de sızdırıldığını belirten Trump, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Trump’ın açıklamasına göre, sızıntının ardından B-2 bombardıman uçaklarının gerçekleştirmesi planlanan saldırı o gün iptal edildi. Operasyonun ise iki gün sonra gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı’nın açıklamaları, askeri operasyonlara ilişkin gizli bilgilerin basına sızdırılması ve bu tür durumlarda uygulanması gereken yaptırımlar konusunu yeniden gündeme taşıdı.