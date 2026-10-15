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Gençlik kollarının yeni yönetiminde farklı çalışma alanlarından sorumlu isimler şu şekilde belirlendi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevine Ömür Ünnü getirildi. Ünnü’nün başkanlığındaki yeni yönetimde, başkan yardımcılarının görev alanları da netleşti.

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