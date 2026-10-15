Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevine Ömür Ünnü getirildi. Ünnü’nün başkanlığındaki yeni yönetimde, başkan yardımcılarının görev alanları da netleşti.
Gençlik kollarının yeni yönetiminde farklı çalışma alanlarından sorumlu isimler şu şekilde belirlendi:
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Anıl Aytar: Sosyal Politikalar
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Tuğba Yazar: Hukuk İşleri
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Enes Yiğit Çınar: Örgütlenme
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Mustafa Sarıyer: Yerel Yönetimler
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Engin Olcay: Seçim İşleri
Yeni yönetimin, belirlenen görev dağılımı doğrultusunda CHP Kızılcahamam Gençlik Kolları bünyesinde çalışmalarını yürütmesi bekleniyor.
Muhabir: Melisa Sapaz