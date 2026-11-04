Altındağ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Altındağ Binicilik Kulübü, özel gereksinimli çocuklar ve gençleri atlı cimnastikle buluşturdu. Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen Para Atlı Cimnastik (Paravoltij) yarışlarında lisanslı özel sporcular, at üzerinde sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Hem madalya mücadelesi veren hem de yeteneklerini sergileyen sporcular, azimleriyle etkinliğe katılanlara ilham verdi.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, özel sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Altınköy Açık Hava Müzesi'nde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm katılımcıları, eğitmenleri, özel sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Atlı Cimnastik Rehabilitasyon Sürecine Katkı Sağlıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez açılan Paravoltij branşı, özel gereksinimli çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Down sendromu, otizm ve zihinsel yetersizlik tanılı sporcular, at üzerinde yaptıkları cimnastik hareketleriyle denge, koordinasyon ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ilk Para Atlı Cimnastik Kupası 2 Nisan'da Ankara'da düzenlenirken, Altınköy Açık Hava Müzesi'ndeki at manejinde çalışmalarını sürdüren sporcular, gelecek yıl yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Antrenör Şaşmaz: Sporcularımız Çok Güzel Gelişim Sağladı

Özel sporcular antrenörü Didem Şaşmaz, Paravoltij sporunun çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

At üzerinde gerçekleştirilen hareketlerin denge, koordinasyon ve konsantrasyon becerilerini desteklediğini ifade eden Şaşmaz, sporcuların fiziksel uyumlarının yanı sıra özgüven ve sosyalleşme açısından da ilerleme kaydettiğini söyledi.

Şaşmaz, madalya kazanmanın ötesinde çocukların kendilerini başarılı hissetmelerinin, özgüven kazanmalarının ve bir takımın parçası olduklarını görmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

10 Yaşındaki Emre: Kendimi Çok Daha Güçlü Hissediyorum

Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden 10 yaşındaki Down sendromlu ve otizmli Emre Deniz Orhan, atlı cimnastikle birlikte kendisini daha mutlu ve güçlü hissettiğini anlattı.

Antrenman öncesinde atını selamladığını ve onunla sohbet ettiğini belirten Emre Deniz, eğitmeninin gösterdiği hareketleri at üzerinde yapmaya çalıştığını söyledi.

"Bu spora başladığımda kendimi çok mutlu hissettim. Eskiye göre kendimi çok daha güçlü hissediyorum" diyen Emre, atlarla kurduğu bağın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Babasından Dikkat Çeken Gelişim Açıklaması

Emre Deniz'in babası Serhat Orhan ise oğlunun hayvanlara duyduğu ilgi nedeniyle yaklaşık bir yıl önce atlı cimnastiğe başladığını belirtti.

Rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kulüple tanıştıklarını anlatan Orhan, oğlunun antrenmanlara severek katıldığını ifade etti.

Atlı cimnastiğin ardından oğlunun denge ve koordinasyon becerilerinde ilerleme gözlemlediğini belirten baba Orhan, kelime sayısının arttığını ve özgüveninin geliştiğini söyledi. Orhan, oğlunun artık dengede daha rahat durabildiğini ve kendisini daha iyi ifade edebildiğini de sözlerine ekledi.