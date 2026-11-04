İstanbul genelinde etkili olan yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, son 24 saate ilişkin yağış miktarlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, kent genelinde farklı noktalarda ölçülen yağış miktarları dikkat çekti.

Meteoroloji ölçümlerine göre, son 24 saatte İstanbul'da en fazla yağış metrekareye 44,4 kilogramla Üsküdar'da kaydedildi. Üsküdar'ı 42,1 kilogramla Silivri Orman Sahası, 42 kilogramla Çatalca ve 40,1 kilogramla Silivri takip etti.

İstanbul'da yağışın en yoğun olduğu ilçeler

Yağış miktarının yüksek olduğu diğer noktalar arasında Ümraniye, Çatalca Radar Sahası, Pendik ve Arnavutköy de yer aldı. Ümraniye'de metrekareye 38,8 kilogram, Çatalca Radar Sahası'nda 38,4 kilogram yağış ölçüldü.

Pendik Ömerli Barajı çevresinde 36,6 kilogram, Arnavutköy Terkos Barajı çevresinde ise 36,4 kilogram yağış kaydedildi.

İstanbul'da son 24 saatte ölçülen yağış miktarları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte İstanbul'da ölçülen yağış miktarları şöyle:

Üsküdar: 44,4 mm

Silivri Orman Sahası: 42,1 mm

Çatalca: 42,0 mm

Silivri: 40,1 mm

Ümraniye: 38,8 mm

Çatalca Radar Sahası: 38,4 mm

Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 mm

Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 mm

Sancaktepe: 32,8 mm

Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 mm

Arnavutköy: 31,6 mm

Çekmeköy / Ömerli: 31,3 mm

İstanbul Havalimanı: 30,6 mm İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü! İçeriği Görüntüle

Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 mm

Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 mm

Eyüpsultan: 29,4 mm

Kartal / Aydos Dağı: 29,2 mm

Sarıyer: 28,9 mm

Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 mm

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 mm

Şişli: 26,5 mm

Kadıköy / Göztepe: 26,0 mm

Samandıra Havalimanı: 25,9 mm

Beykoz: 25,7 mm

İstanbul Bölge: 24,6 mm

Büyükçekmece: 24,1 mm

Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 mm

Florya: 20,0 mm

Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 mm

Şile: 18,9 mm

Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 mm

Şile / Darlık Köyü: 17,8 mm

İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 mm

Tuzla: 16,7 mm

Beylikdüzü: 14,3 mm

Şile / İsaköy: 13,7 mm