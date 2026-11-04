İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22'nci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç, 270 Meclis üyesinin 251'inin oyunu alarak yeniden seçildi. Avdagiç yaptığı konuşmada 'Nasıl son 8 yıldır tek gayemiz ülkemiz ve üyelerimiz için hizmet etmek olduysa, önümüzdeki 4 yıl içinde en önemli gayemiz, tek hedefimiz, öncelikle üyelerimize ve ülkemize hizmet etmek olacaktır.' dedi.

İTO'nun 22'nci dönem meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek üzere Eminönü'ndeki merkez binasında toplandı. İTO'nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri saat 09.00'da sandık başına gitti. Saat 12.00'de sona eren oy verme işlemi sonrası Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına 270 Meclis üyesinin 251'inin oyunu alarak yeniden seçildi. Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun yeni Yönetim Kurulu üyeleri arasında Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal yer aldı.

'BİZE BÜYÜK BİR ONUR YAŞATTINIZ'

Seçimin ardından kürsüden bir konuşma yapan Avdagiç, 'Gerçekten sizlerin kıymetli desteğiyle İstanbul Ticaret Odası tarihinde nadir rastlanan bir süreci bugün yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber 3'üncü dönem göreve başlamak üzere seçilmiş bulunuyoruz. Gerçekten bize çok büyük bir onur yaşattınız ama çok da büyük bir görev ve mesuliyet yüklediniz. İnşallah şu andan itibaren artık, seçim kuruluyla süreçlerimiz tamamlanmış oldu. Öğleden sonra meclis başkanını ve başkan divanımızı kendi iç sürecimiz olarak seçeceğiz. Dolayısıyla 22. dönemimiz resmen şu an itibariyle başlamış oldu. 22. dönemin odamız için, şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber heyecanlıyız. Sizlerle beraber gerçekten zorlu bir maratonu beraber büyük bir başarıyla tamamladık. İnanıyorum ki İstanbul Ticaret Odası'nı 21. yüzyıla hazırlayan ekip olarak hep beraber sizlerin kıymetli destekleriyle hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı'na da İstanbul Ticaret Odası olmayı başaracağız. İstanbul İş dünyasının ulusal ve küresel ekonomide etkin dinamik ve öncü aktör rolünü ortaya koyarak odamızı ve iş dünyamızı yarınlara hazırlayacağız. Odamızın çatısı altında Türkiye ekonomisinin gelecek inşasına büyük bir katkı vereceğimize eminim' dedi.

'22'NCİ DÖNEMDE DE AYNI YAKLAŞIMI AÇIK VE NET HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Avdagiç, 'Biz nasıl seçim sürecinde ayrılıkları ve farklılıkları azaltan, sizlerle beraber birlik ve beraberliği çoğaltan bir yaklaşım gösterdiysek, 22'nci dönemde de sizlerle beraber de aynı yaklaşımı açık ve net bir şekilde muhafaza edeceğiz, hayata geçireceğiz. Nasıl son 8 yıldır tek gayemiz ülkemiz ve üyelerimiz için hizmet etmek olduysa, önümüzdeki 4 yıl içinde en önemli gayemiz, tek hedefimiz, öncelikle üyelerimize ve ülkemize hizmet etmek olacaktır. Bizim tek önceliğimiz var; üyelerimiz ve ülkemiz. Bundan sonra da üyelerimiz ve ülkemizin geleceği için sizlerle beraber inşallah gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin sesi ve ülkemizin nefesi olmaya devam edeceğiz. Bütün süreçleri artık tamamladık, bundan sonra işe koyulma zamanı. Daha çok üretmek, daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok ihracat yapmak için artık vakit kaybetmeden daha etkin çalışma zamanı' ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ İÇİN GÜNDEMİMİZDEKİ KONULARI PROJELERİ HAYATA GEÇİRME VAKTİ'

Başkan Avdagiç gazetecilerin sorularuını da yanıtlayarak, 'İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nin tamamının desteğini alarak İstanbul Ticaret Odası tarihinde de çok her zaman görülmeyen bir başarıyla güzel bir netice aldık. Dolayısıyla artık bundan sonra üyelerimiz için, ülkemiz için gündemimizdeki konuları, projeleri hayata geçirme vakti. Bugüne kadar 8 yıl boyunca üyelerimizden gelen konuları büyük bir dikkatle ve hassasiyetle ele alıp bunları değerlendirip, üzerinde çalışma yapıp gerektiği zaman talepleri konsolide edip ilgili makamlara taşıdık. Hem hükümet nezdinde hem de yerel makamlar nezdinde. Çözüm bulunması konusunda, bunların çözüme ulaştırılması konusunda önemli adımlar attık. Her dönemin kendine göre gerekleri var. Bu dönem bol seçimlerin olacağı bir dönem olacak ülke açısından.Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yerel seçimlerin olacağı bir dönem olacak. Uluslararası anlamda baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, körfezdeki gerginliğin ve kısmen saldırıların devam ettiği bir dönem yaşıyoruz. Yemen'deki savaş devam ediyor. Dolayısıyla dış konjonktürün gene hassas ve uluslararası ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olduğu bir dönemdeyiz. Buna rağmen biz öncelikle İstanbul iş dünyasının sonra da bunun Türk iş dünyasına yansımaları üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gündemimizin hepinizin bildiği gibi önemli başlıklarI var. Bu başlıklarla ilgili hem İstanbul Ticaret Odası olarak hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki görevimiz dolayısıyla süreçlerimizi devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle İstanbul iş dünyasının daa fazla ticaretinin geliştirilmesi konusunda, daha fazla üretim yapabilmesinde, istihdamını, üretimini, ihracatını artırabilmesi konusunda İstanbul turizminin geliştirilmesi, daha çok İstanbul'da misafir karşılayabilmesi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.