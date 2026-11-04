Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tedavi amacıyla Başkent'e gelen ve konaklama imkânı bulunmayan hasta ve refakatçilerine Şefkat Evleri aracılığıyla ücretsiz konaklama desteği sağlıyor. Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı, Onkoloji ve Ulus olmak üzere Ankara'nın 5 farklı noktasında hizmet veren tesislerde barınma, yemek, çamaşır yıkama, ütü, hastanelere ulaşım, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Bugüne kadar 100 bini aşkın hasta ve refakatçisi Şefkat Evleri'nden yararlandı.

Ankara'da hasta ve refakatçilerine ücretsiz Şefkat Evi hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı illerinden tedavi olmak amacıyla Ankara'ya gelen hasta ve yakınlarını Şefkat Evleri'nde ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle şehir dışında yaşayan ve Ankara'da tedavi sürecinde konaklama sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik hizmet veren tesisler, 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor.

Ahmetler, Etlik, Rüzgârlı, Onkoloji ve Ulus'ta bulunan toplam 5 Şefkat Evi'nde vatandaşların temel ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinin yanı sıra çamaşır yıkama, ütü, hastanelere ulaşım, rehberlik ve danışmanlık desteği de sunuluyor.

Bugüne kadar 100 bini aşkın hasta ve refakatçisine ev sahipliği yapan Şefkat Evleri, tedavi sürecinde vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

'Zorlu tedavi süreçlerinde Başkent'te sıcak bir yuva olmak istiyoruz'

Ahmetler Şefkat Evi İdarecisi Ersin Sezgin, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların zor dönemlerinde yanlarında olmayı önemsediklerini belirtti.

Şefkat Evleri'nin özellikle tedavi amacıyla Ankara'ya gelen ve konaklama imkânı bulunmayan vatandaşlar için önemli bir destek sunduğunu ifade eden Sezgin, şu açıklamada bulundu:

“Zorlu tedavi süreçlerinde Başkent'imizde sıcak bir yuva olmak istiyoruz. Tedavi amacıyla Başkentimize gelen, konaklama imkânı bulunmayan hasta ve hasta yakınlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 100 bini aşkın vatandaşımızı misafir ettiğimiz tesislerimizde hastalarımıza; ücretsiz konaklama, sıcak yemek, çamaşır yıkama, hastanelere ulaşım, ütü ve benzeri hizmetlerle destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sağlık mücadelesi veren vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri de kendilerini güvende ve evlerinde hissetmesidir.”

Ankara Şefkat Evleri başvurusu nasıl yapılır?

Ankara'da tedavi görmek amacıyla bulunan hasta ve refakatçileri, Şefkat Evleri'nde konaklama hizmetinden yararlanmak için ilgili tesislerle telefon üzerinden iletişime geçebiliyor.

Başvuru ve hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının sosyalhizmetler.ankara.bel.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Ankara Şefkat Evleri adres ve telefon bilgileri

ABB bünyesinde hizmet veren 5 Şefkat Evi'nin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

1. Ahmetler Şefkat Evi

Adres: Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak No:18, Kolej, Çankaya

Telefon: 0312 507 36 81 / 0312 507 36 82

2. Rüzgârlı Şefkat Evi

Adres: Fevzi Paşa Mahallesi, Fuat Börekçi Caddesi No:10, Altındağ

Telefon: 0312 309 37 93

3. Ulus Şefkat Evi

Adres: Kale Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, Firuzağa Sokak No:11, Altındağ

Telefon: 0312 309 82 06

4. Onkoloji Şefkat Evi

Adres: Özevler Mahallesi, İvedik Caddesi No:201, Yenimahalle

Telefon: 0312 335 68 21

5. Etlik Şefkat Evi

Adres: Yeni Etlik Caddesi No:103, Osmanlı İş Merkezi, Keçiören

Telefon: 0312 326 79 16