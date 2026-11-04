Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, fon soruşturması ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile muhalefet milletvekilleri arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı tüm belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılması için komisyon kurulmasını önerdi.

Karşılıklı suçlamalar gündeme geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, fon soruşturmasına ilişkin suç işleyen herkesin hesap vereceğini belirterek kamu kaynaklarının fon zararlarını karşılamak için kullanılmayacağını söyledi. Usta, muhalefete belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını görmezden gelmemeleri çağrısında bulundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasına tepki göstererek, eski bir bakanın mal varlığına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı da belediye başkanları ve bürokratlara yönelik yargı süreçlerini eleştirerek, iddiaların araştırılması için Meclis'te komisyon kurulmasını istedi.

AK Parti'den komisyon önerisine yanıt

Tartışmalar sırasında Serkan Sarı, yalnızca CHP'li belediyelerin değil, AK Partili belediyeler dahil tüm belediyelerin ve kamu kurumlarının incelenmesini önerdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bu çağrıya "Varız, varız" yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise yolsuzluk iddialarına konu olan isimlerin açıklanmasını isteyerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.