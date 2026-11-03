Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin çarptığı 6 aylık hamile A.E., kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki yaya da yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 27 Ekim'de Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. M.B. (21) yönetimindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kadın yolda sürüklenerek yürüyen iki kadına daha çarptı.

6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan A.E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde 6 aylık hamile olduğu belirlenen kadının bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü M.B. ile diğer iki kadın ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Motosiklet ve otomobil sürücüleri gözaltına alındı

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü M.B. ile motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü S.Ş. gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yol kenarında yürüyen A.E.'ye çarptığı, çarpmanın ardından sürüklenen motosiklet ve kadının yolda yürüyen iki yayaya daha çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.