İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 2 iş yerini ve bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Baskın nedeniyle iş yerlerindeki ürünler zarar görürken, apartman sakinleri kanalizasyon suyunun binalara dolduğunu belirterek mağduriyetlerini dile getirdi. İşletme sahibi Aytaç Uzunlar, tramvay inşaatı çalışmaları nedeniyle kanalizasyon hattında meydana geldiğini öne sürdüğü hasar sonucu 600-700 bin liranın üzerinde zarara uğradığını söyledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan 2 iş yeri ile bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. İş yerlerine dolan su nedeniyle içerideki ürünlerin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye edip iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, baskının cadde üzerinde devam eden tramvay inşaatı çalışmaları sırasında yapılan hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

“600-700 bin liranın üzerinde zararımız var”

İş yerindeki ürünlerin zarar gördüğünü belirten işletme sahibi Aytaç Uzunlar, yaşanan baskının şiddetli yağıştan değil, tramvay inşaatı sırasında kanalizasyon hattında meydana gelen patlamadan kaynaklandığını iddia etti.

Uzunlar, “Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek bilmiyoruz. Raporlar tutuldu ama elimizden ne geliyorsa hakkımızı aramaya çalışacağız” dedi.

Kazı çalışmalarının başlamasından bu yana benzer bir olayı ikinci kez yaşadıklarını öne süren Uzunlar, 5 yıldır bölgede bulunduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

İş yerindeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyat gibi eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Uzunlar, zararının 600-700 bin liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

“Apartmanın içi kanalizasyon suyuyla dolu”

Apartmanlarına kanalizasyon suyu dolduğunu söyleyen Meriç Özsarıgül ise yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Yağışın saat 21.00 sıralarında başladığını belirten Özsarıgül, kısa süre sonra komşularının bodrum katını su bastığını haber verdiğini söyledi.

Cadde üzerindeki çalışmaların yapıldığı bölümden kanalizasyon suyunun apartmana dolduğunu öne süren Özsarıgül, çevredeki diğer binalarda benzer bir durum yaşanmadığını dile getirdi.

Özsarıgül, “Dün akşam apartmana kanalizasyon suyu bastı. İtfaiye, polis ve zabıtayı aradık. Elektrik kesildi. Apartman yaklaşık bir buçuk metre suyun altındaydı. İtfaiye tahliye etmeyi teklif etti. Sonrasında İSKİ geldi. Bir araç getirdiler, elektrikliymiş. Apartmanda da elektrik olmadığı için suyu çekemediler” diye konuştu.

Apartman sakinleri hijyen sorununa dikkat çekti

Saat 22.00'den itibaren elektriklerinin olmadığını, suyun da zaman zaman kesildiğini belirten Özsarıgül, bodrum katının kanalizasyon suyuyla dolu olduğunu söyledi.

Apartmanda çocukların ve bebeklerin bulunduğunu, eşinin de hamile olduğunu ifade eden Özsarıgül, hijyen koşullarının kötüleştiğini ve temizlik için kendi imkanlarıyla uğraştıklarını belirtti.

Sabah saatlerinden itibaren İSKİ'yi aradıklarını söyleyen Özsarıgül, “Sürekli İSKİ'yi arıyoruz. Sabah 08.00'den beri saat 12.00 oldu, yeni çalışmaya başladılar” ifadelerini kullandı.