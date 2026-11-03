Tekirdağ'da 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini kolonya dökerek ateşe verdiği belirtilen İnci Çalışkan'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Çalışkan, ilk duruşmaya katılmazken mahkeme tutanağına duruşmaya getirilememe gerekçesi "İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi" şeklinde geçirildi. Duruşmada konuşan Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Binnaz Eriş evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Olay, 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Dört katlı apartmanın ikinci katındaki daireden duman yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından dairede arama yapan itfaiye ekipleri, Eriş'in kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, 70 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayeti itiraf etti, altın ve paraları aldığı belirlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cinayet şüphelisi olarak Eriş'in kardeşinin kızı İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen İnci Çalışkan'ın, teyzesi Binnaz Eriş'in boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından evdeki altınları, paraları ve cep telefonunu alarak ayrıldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Çalışkan'ın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ile bir miktar parayı evine götürerek sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği belirlendi. Çalışkan'ın, Eriş'e ait cep telefonunu ise Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde bulunan çöp konteynerinin yakınına attığı tespit edildi.

Cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği belirtildi

İddianamede yer alan bilgilere göre İnci Çalışkan, cinayetin ardından yeniden teyzesi Binnaz Eriş'in evine gitti. Çalışkan'ın, Eriş'in cesedinin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evde çıkan yangının bu şekilde meydana geldiği belirtildi.

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine yeniden gelen Çalışkan'ın, yakınlarıyla birlikte gözyaşı döktüğü de soruşturma dosyasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci Çalışkan tutuklanırken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışkan'ın ifadesinde, sevgilisi olduğu öne sürülen Ömer B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında Ömer B. de tutuklandı.

İddianamede 5 ayrı suçtan ceza talep edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip incelemesinde Ömer B.'nin tahliyesine karar verildi.

İddianamede İnci Çalışkan hakkında; kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme, suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme, yangın çıkarma, mala zarar verme ve maktule yönelik yağma suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ömer B. hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı.

Cinayet öncesi yapay zeka uygulamalarına sorular sormuş

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayetten önce yapay zeka uygulamalarında ölüm ve cesedin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çeşitli aramalar yaptığı bilgisi yer aldı.

Çalışkan'ın uygulamalara "Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?", "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?", "Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?" ve "İz bırakmadan adam öldürme?" şeklinde sorular yönelttiği belirtildi. Ayrıca altın piyasası ve bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar yaptığı da iddianamede aktarıldı.

Dosyada, Çalışkan'ın olay günü eve giriş ve çıkışlarını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu belirtildi. Evde yapılan incelemede iki kahve fincanı, dağılmış dolap ve eşyalar ile açılmış çantalar tespit edildi.

Çalışkan'ın evinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro bulunduğu kaydedildi. Ayrıca sanığın aynı gün kuyumcuda altın bozdurduğu belirtildi. Evinde bulunan bıçakta Binnaz Eriş'e ait kan izlerine, Eriş'in mutfağındaki beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlandığı ifade edildi.

İddianamede, Çalışkan'ın para bulamaması halinde Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunacağı yönünde ifade verdiği bilgisi de yer aldı.

Sanık Ömer B. suçlamaları kabul etmedi

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İnci Çalışkan katılmadı. Mahkeme tutanağına Çalışkan'ın duruşmaya getirilememe gerekçesi "İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi" olarak kaydedildi. Tutuksuz sanık Ömer B., tarafların aileleri ve avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ömer B., İnci Çalışkan ile 2019 yılının sonlarında başlayan ilişkilerinin 3-4 ay sürdüğünü, Çalışkan'ın evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkiyi bitirdiğini öne sürdü.

Çalışkan ile ilişkileri sona erdikten sonra 5 yıl boyunca görüşmediklerini savunan Ömer B., Çalışkan'ın çocuğun kendisinden olduğunu söyleyerek zaman zaman para istediğini belirtti. Binnaz Eriş'i tanımadığını ifade eden Ömer B., "Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum" dedi.

İnci Çalışkan'ın eşi: Gönül ilişkisini olaydan sonra öğrendim

Duruşmada ifade veren İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. ise Ömer B.'yi tanımadığını ve eşinin bu kişiyle gönül ilişkisi olduğunu polis ifadesi sırasında öğrendiğini söyledi.

Binnaz Eriş'i tanıdığını ve evine gidip geldiklerini belirten C.Ç., olay günü işe gittiğini ve cinayete ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

Eşinin olaydan önce kendisinden para istediğini anlatan C.Ç., aile birikimleri olan altın hesabından İnci Çalışkan'ın hesabına para gönderdiğini söyledi. Eşinin bu parayı babasının borcu için istediğini belirttiğini aktaran C.Ç., olay günü gönderilen paranın da aileye ait altınların karşılığı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Tanık, Ömer B.'nin tehditlerini anlattı

Duruşmada tanık olarak dinlenen İnci Çalışkan'ın arkadaşı D.B., Çalışkan ile 2015 yılında tanıştıklarını ve çocuklarının aynı sınıfta olduğunu söyledi.

Ömer B.'yi Çalışkan aracılığıyla tanıdığını belirten D.B., Çalışkan'ın kendisine Ömer B. ile gönül ilişkisi yaşadığını anlattığını ifade etti. Tanık, Çalışkan'ın bir süre sonra Ömer B. tarafından tehdit edildiğini söylediğini aktararak, hamile kaldığında Ömer B.'nin eşine ve ailesine çocuğun kendisinden olduğunu söylemekle tehdit ettiğini anlattığını belirtti.

Binnaz Eriş'in oğlu en ağır cezanın verilmesini istedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, İnci Çalışkan'ın teyzesinin kızı olduğunu ve annesinin evine sürekli girip çıktığını söyledi.

Yaşadıkları olayın aileleri için büyük bir acı olduğunu belirten Eriş, "İnci Çalışkan benim teyzemin kızı, sürekli annemin evine girip çıkan birisiydi. İnci'nin, annemin evinde ne olup ne olmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Bizim ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına, Ömer B. hakkındaki adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar verdi. Duruşma, 4 Şubat 2027 tarihine ertelendi.