Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen 16 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 Adreste Eş Zamanlı Arama

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 11 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi.

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10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA