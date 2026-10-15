İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Sultangazi’de toprak kaymasına neden oldu. Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı’nda meydana gelen kayma nedeniyle, kentin tarihî su sistemlerinden Kırkçeşme Su Sistemi’ne ait Bulakbaşı Kemeri’ne su taşıyan hat zarar gördü.

Tarihi Su Sistemi İçin Güvenlik Önlemi

Göktürk’ten Fatih’e uzandığı bilinen tarihi Kırkçeşme Su Sistemi’nin bir parçası olan Bulakbaşı Kemeri’ndeki hasarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

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Ekipler, olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Tarihi su kemerinin çevresi kapatılarak bölgeye girişler sınırlandırıldı.

Toprak Kaymasının Nedeni Yağış

Sağanağın ardından yaşanan toprak kaymasının tarihi su hattında hasara yol açması üzerine bölgede gerekli tedbirler alındı. Hattaki hasarın boyutuna ve onarım çalışmalarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA