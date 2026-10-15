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Sağanağın ardından yaşanan toprak kaymasının tarihi su hattında hasara yol açması üzerine bölgede gerekli tedbirler alındı. Hattaki hasarın boyutuna ve onarım çalışmalarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Göktürk’ten Fatih’e uzandığı bilinen tarihi Kırkçeşme Su Sistemi’nin bir parçası olan Bulakbaşı Kemeri’ndeki hasarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

İstanbul’da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Sultangazi’de toprak kaymasına neden oldu. Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı’nda meydana gelen kayma nedeniyle, kentin tarihî su sistemlerinden Kırkçeşme Su Sistemi’ne ait Bulakbaşı Kemeri’ne su taşıyan hat zarar gördü.

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