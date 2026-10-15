Kayseri’de olası endüstriyel kazalara karşı hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve çevre ekiplerinden toplam 253 personel ile 51 araç katıldı. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve AFAD İl Müdürü Rifat Genç de çalışmaları yerinde takip etti.

Kimyasal Sızıntı Sonrası Patlama Senaryosu

Tatbikatta, fabrikada meydana gelen asetik asit sızıntısının ardından patlama yaşanması ve kimyasal maddeden 16 kişinin etkilenmesi senaryosu uygulandı. Etkilenenler arasında iki polis de yer aldı.

Ekipler, olay yerine ulaşarak kurtarma ve müdahale çalışmalarını başlattı. Kimyasal maddeden etkilendiği varsayılan kişiler, özel arındırma çadırında yıkama işleminden geçirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

Çevre ekiplerinin bölgede temizlik çalışması yapmasının ardından tatbikat tamamlandı.

“Müdahale Hızımızın Çok Yüksek Olması Gerekiyor”

Tatbikatı değerlendiren Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye’nin yalnızca deprem gibi doğal afetlerle değil, yangın, sel ve endüstriyel kazalar gibi farklı risklerle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kayseri’de endüstriyel kaza senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikat sayesinde müdahale kapasitesini gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade eden Tekeş, afetlere hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

Tekeş, “Müdahale hızımızın çok yüksek olması gerekiyor. Bu konuda ülke olarak bambaşka bir noktaya geldiğimizi görüyoruz” dedi.