Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşanan olayda, 50 yaşındaki köy imamı İrfan Vurucu hayatını kaybetti. İddiaya göre, yakacak odun toplamak için ormana giden Vurucu ile K.Ç. arasında anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç., Vurucu’nun başına odunla vurdu.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Olay, öğle saatlerinde Yağcılar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Aldığı darbenin ardından yere yığılan Vurucu hareketsiz kaldı. Şüpheli K.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrfan Vurucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Ormanda Yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli K.Ç.’yi ormanlık alanda yakaladı.

Tosya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen köy imamı İrfan Vurucu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.